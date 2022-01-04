疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 港聞版 2022/01/04 分享： 疫症大流行造就藥廠加快研發藥物及疫苗應對，亦加快以mRNA（信使核糖核酸）技術平台發展疫苗。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認同疫苗才是終結疫情的曙光，而由於mRNA技術可迅速6個月內更換配方、投產，料未 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列——疫情篇 相關文章 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 今日 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 今日 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 今日 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 你可能感興趣 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 今日 01:00 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 今日 01:00 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 今日 01:00 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 疫情 新冠肺炎 香港 疫苗 治療 流感 輝瑞 BioNTech