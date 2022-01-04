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疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術

港聞版 2022/01/04

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疫症大流行造就藥廠加快研發藥物及疫苗應對，亦加快以mRNA（信使核糖核酸）技術平台發展疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認同疫苗才是終結疫情的曙光，而由於mRNA技術可迅速6個月內更換配方、投產，料未

...

報道系列 : 2022年前瞻系列——疫情篇

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