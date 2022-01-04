新冠疫情席捲全球兩年，世衞預測Omicron來襲，疫情有望今年底終結；惟本港第5波疫情一觸即發，政府專家顧問許樹昌形容，今年底終結疫情似乎太樂觀；港大專家薛達認同本港接種進度落後，大部分地區或可於1至

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