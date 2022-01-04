港疫情能否年底終結？ 專家分歧 加緊打針關鍵 接種進度落後復常或需更久 港聞版 2022/01/04 分享： 新冠疫情席捲全球兩年，世衞預測Omicron來襲，疫情有望今年底終結；惟本港第5波疫情一觸即發，政府專家顧問許樹昌形容，今年底終結疫情似乎太樂觀；港大專家薛達認同本港接種進度落後，大部分地區或可於1至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列——疫情篇 相關文章 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 今日 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 今日 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 今日 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 望月樓66歲婦初確 恒峰花園2座強檢 今日 望月樓66歲婦初確 恒峰花園2座強檢 你可能感興趣 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 今日 01:00 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 今日 01:00 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 今日 01:00 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 疫情 香港 疫苗 治療 袁國勇 許樹昌 梁子超 全球大流行