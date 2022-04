KM信貸全面提升網上保安系統　貸款自然更安心

KM信貸為KM International (Asia) Co., Ltd. 國際私人財務公司旗下品牌,於2016年成立。結合A.I. 大數據貸款科技及豐富金融及財務的專業知識和經驗,一直秉承以客為先的精神,細心聆聽客戶的需求及聲音,為廣大香港市民提供特快慳息貸款服務。



KM信貸大數據貸款體驗更安全



十分重視客戶個人資料私隱的KM信貸更引入DRM(Digital Rights Management)、DLP(Data Loss Prevention)防護系統,為所有重要文件加密上鎖。於2021年,隨着全新大數據貸款系統的引入,KM信貸更成為Fintech Association of Hong Kong(香港金融科技協會)的成員之一,與其他協會成員協力為本地金融科技業界帶來正面影響及提出有關金融科技業界的監管的建議。



為了提供安心的貸款體驗,資訊系統部及風險管理部是不可或缺的。以下將會介紹他們的日常工作如何保障了客戶個人資料私隱,從而為客戶帶來安心的貸款體驗。

高度重視保護客戶個人資料



KM的資訊系統部持續維護及強化公司電腦系統,確保貸款審批流程快捷順暢及公司保安監察系統安全可靠,防止資料被盜或外洩,以保障公司及客戶私隱,為客戶提供安全而又放心的貸款體驗。同時,部門亦負責開發身份驗證系統,以確認客戶身份,確保客戶資料不會洩露予第三方。

加強貸款風險管理,減低欺詐風險



KM信貸的風險管理部 (Risk Management Department) 需確保反洗錢及反恐怖分子資金籌集條例 (Anti-Money Laundering and Counter-Terriorist Ordinance) 的實踐和合規,亦需要評估公司在貸款業務上面對的各種風險及各種制度的實效性,並持續改善公司的貸款業務流程,從而堵塞所有可能產生的保安漏洞。

KM信貸不斷學習,精益求精



KM信貸絕不止步於此及固步自封,因為KM信貸相信,只有以謙卑態度不斷學習並精益求精,才能為客人提供更全面、更安心的貸款服務。想了解更多,即上KM信貸網站:https://bit.ly/3G4pdCi

(特約)