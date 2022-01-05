中國數碼經濟發展加快　SAP辦網上講座提升港企競爭力

根據世界知識產權組織發布的全球創新指數排名顯示，中國由2015年的第29位，躍升至2020年的第14位。而且自2019年以來，中國更成為全球最大專利申請國，在5G、區塊鏈、人工智能等領域的專利申請量位列全球第一。由此可見，中國在數碼經濟的發展已位於世界前列，企業要把握機遇，融入各項創新技術，盡快踏上數碼轉型步伐。



國家互聯網信息辦公室在2021年7月發表了《數字中國發展報告（2020年）》*，報告顯示中國的數碼經濟總量已躍居至世界第二，數碼產業化規模持續增長，包括軟件業務、電子設備製造業、大數據產業、電子商務交易等行業皆處於蓬勃發展階段。



內地多項措施支援企業



為促進數碼經濟進一步發展，國家發展改革委員會聯合多個部門和企業啟動數碼轉型夥伴行動，推出500餘項措施支持企業進行數碼轉型，使不同行業能夠受益，藉轉型增強競爭力。以製造業為例，企業資源計劃系統（ERP）、企業生產過程執行管理系統（MES）、智能物流等廣泛應用，協助企業提升品質和生產效率。



此外，數碼經濟亦滲透到衣食住行和娛樂等多個領域，促使消費形式多元化，新興業務百花齊放，並帶動相關技術行業的收入顯著增長，數據中心業務、雲計算、大數據和物聯網業務收入比2019年分別增長22.2%、85.8%、35.2%和17.7%。



SAP設鼎革獎促各界交流



位處大灣區的廣東，其創科技術水平與北京、上海同被列為中國第一梯隊，屬高度重視創科工作、持續加大創新要素、不斷深化數碼建設和豐富完善數碼民生服務的區域，驅動經濟社會高質量發展。因此，粵港澳大灣區亦將作為引領和示範，加快步伐打造為數碼經濟產業中心。



企業要加快數碼轉型，善用各種創科技術，才能融入大灣區數碼經濟發展的步伐，並有助在行業持續發展。而為表揚在商業模式、智慧製造、卓越營運等數碼轉型取得卓越成就的企業，清華全球產業研究院、《哈佛評論》中文版與SAP聯合舉辦「2021 第四屆『鼎革獎』—數字化轉型先鋒榜」（Dingge Awards），為各行業構建交流平台，促進市場發展。



辦網上講座 專家傳授實戰心得



此外，由於粵港澳大灣區市場一直是營商人士關注的焦點，為幫助本港企業善用數碼科技升級轉型並拓展大灣區市場，SAP早前聯同香港經濟日報早前舉辦《數碼轉型新常態：港企大灣區營商新機遇》網上講座。

▲ 《數碼轉型新常態：港企大灣區營商新機遇》網上講座邀得（左2起）大灣區商學院校長陳志輝、香港中文大學商學院管理學專業應用副教授湛家揚、香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌，以及SAP Hong Kong企業增值顧問總監凌子良分享企業數碼轉型的注意事項，並剖析大灣區市場為港企帶來的機遇。

活動邀請了大灣區商學院校長陳志輝、香港中文大學商學院管理學專業應用副教授湛家揚、香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌，以及SAP Hong Kong企業增值顧問總監凌子良等擔任嘉賓，分別就數碼轉型的重要性、實踐方式，以至如何善用市場上已有的相關方案推動企業數碼轉型。



為使參加者更了解數碼轉型中可能遇到的挑戰及處理方法，大會又安排了兩家在內地透過數碼轉型成功突圍的企業暨「鼎革獎」的得主代表—博世（中國）投資有限公司董事亞太區人力資源執行副總裁李曉虹，及Terminexus董事總經理陳凱分享箇中經驗。



如想重溫網上講座的精采內容，可登入以下網址：https://bit.ly/3AjgTuK，或掃描二維碼（QR code）。如欲了解更多「數位轉型鼎革獎」，可瀏覽：http://www.dinggeaward.com/



（資料由客戶提供）



*《數字中國發展報告（2020年）》

http://www.cac.gov.cn/2021-06/28/c_1626464503226700.htm