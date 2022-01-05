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新界北樓市 前景看俏

地產版 2022/01/05

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行政長官林鄭月娥發表《施政報告》中的《北部都會區發展策略》，大受市場歡迎，無論是置業人士以至發展商亦用投資行動以示支持，新界北樓前景樂觀，值得看好。

從置業人士及發展商的動態察覺，北部都會區非常受市場的

...

撰文 : 陳永傑 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁

欄名 : 大行觀點

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