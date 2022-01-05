新界北樓市 前景看俏 地產版 2022/01/05 分享： 行政長官林鄭月娥發表《施政報告》中的《北部都會區發展策略》，大受市場歡迎，無論是置業人士以至發展商亦用投資行動以示支持，新界北樓前景樂觀，值得看好。 從置業人士及發展商的動態察覺，北部都會區非常受市場的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳永傑 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 【元宇宙糖衣】元宇宙概念 恐5年10年也難實現 2022/01/04 【元宇宙糖衣】元宇宙概念 恐5年10年也難實現 2022年樓市 料穩中向好 2022/01/04 2022年樓市 料穩中向好 【苦盡甘來】港股強勢回歸要有2大條件 （附短中長綫建議） 2022/01/03 【苦盡甘來】港股強勢回歸要有2大條件 （附短中長綫建議） 增供應利樓市 超豪宅或跑贏大市 2022/01/03 增供應利樓市 超豪宅或跑贏大市 掌握環球大勢 看通未來樓市 2021/12/31 掌握環球大勢 看通未來樓市 樓價 發展商 大灣區 施政報告 中原地產 陳永傑 新界北 香港 新界