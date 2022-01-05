Merry和Happy 哪個才用對意思？

踏入新一年，人人互相祝賀Happy New Year，很多人可能都曾經想問，同樣祝願節日快樂，為甚麼Christmas要用Merry，而New Year卻用Happy？新年向人講Happy New Year、生日快樂說Happy Birthday，為何聖誕節卻是Merry Christmas，而不是Happy Christmas？為何我們唱「We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year」？

曾有人這樣解釋：在英國通常平民大眾傾向用Merry Christmas，而上流階層人們更習慣用Happy Christmas，例如英女王每年的聖誕賀辭，就大多數講Happy Christmas，而不是Merry Christmas。實情如何呢？

先看Merry一字何解。它源自古英語myrige，最初的意思是cheerful、upbeat、jovial，就是愉快、愜意、快活之類。Merry和Happy這兩個形容詞，用法有少許分別，大致來說，Merry強調行為上的快樂，看得見的高興，而Happy則更多形容內心的喜悅、欣喜，Happy的名詞Happiness也可解作幸福，也就是指內心感受到的一種美滿狀態。

Merry描述的，甚至可以是喧鬧嘈雜式快樂的行為，例如Merry-making表達的意思，是歡慶、尋歡作樂，通常有些少無所顧忌喧鬧作樂之意。

英王室用Happy Christmas 更高貴？

據說在英國維多利亞時期，這個字除了「尋歡作樂」這一層意思，在社會底層中又指縱情喝酒為樂，引伸出微醺（slightly drunk）、醉醺醺的意思，例如：I was merry after only a glass of wine。有人說這個用法，與英語中一句古老諺語「Eat, drink and be merry」相關，就是叫人不要擔心顧慮生活那麼多，吃好、喝好，才能生活得快樂。若以此引伸，用在Merry Christmas的時候，繙譯起來可以是指「聖誕喝到high」。

英國皇室這般尊貴，樣樣講求體面，代表國家形象，又怎會叫人在聖誕喝到high，「玩大佢」？況且教會也鼓勵人們追求快樂（happy），而不是尋歡作樂（merry），王室說Happy Christmas，而不是Merry Christmas，不要帶壞人，倡導健康節日氛圍，明晒。

所謂階級差異，上流人士習慣用Happy Christmas，平民大眾傾向講Merry Christmas，似乎較多屬於穿鑿附會。最多可以說，較為保守、不喜歡Merry更奔放、隱含酗酒作樂之意的英國人，會傾向用Happy Christmas，實際上Merry Christmas在英國亦很常用，談不上哪種說法更高貴。

那麼，是誰將Merry加在Christmas一起用呢？相傳至少16世紀便有文字紀錄，是否第一人則難考究。1534年，天主教主教費舍爾（John Fisher）給亨利八世的首席部長克倫威爾（Thomas Cromwell）的一封信中，用上了Merry Christmas這個寫法，後來流行的聖誕頌歌也以此命名，就是著名的《We Wish You a Merry Christmas》；然而，Merry Christmas真正在英語圈崛起，是拜英國大文豪狄更斯（Charles Dickens）所賜。

1843年，狄更斯發表了中篇小說《聖誕頌歌》（A Christmas Carol），講一個叫做Scrooge的吝嗇鬼守財奴，在聖誕前夜被3個聖誕小精靈感召，看到除了錢甚麼都不愛的自己，最終孤獨終老的窘境，醒來後洗心革面重新做人，變得樂善好施。

書中多處用到Merry Christmas字眼，而隨着小說暢銷，當中形象地描繪的聖誕節各種活動普及，如家庭團聚一起吃聖誕大餐、互贈禮物、歡唱聖誕歌曲等，逐漸成為更多人奉行的聖誕習俗。

有商人抓住商機，把印有「Merry Christmas」字樣的聖誕賀卡出售，據說畫面也是人在飲酒作樂，從此Merry Christmas隨着年復一年的聖誕卡，傳遍世界各地，並與Happy New Year一起，組成了歷久不衰的partners，人人都說「We wish you a Merry Christmas and a Happy New year」。

至於美式英語中，多數人會講Merry Christmas，以及Happy New Year，一般相信Merry一詞對美國人來說，縱情為樂甚至醉酒的隱含意義不太明顯，所以毫無心理障礙地繼續用Merry Christmas。不過，美國人在其他節日的祝福語都用Happy，例如Happy New Year、Happy Halloween、Happy Thanksgiving，唯獨聖誕用Merry，也是有點突兀，所以部分人用Happy Holidays。

聖誕節祝人Happy Holidays，既淡化聖誕的宗教色彩，尤其對非基督徒較適宜；再加上近年講求「政治正確」，許多用字遣詞都變得更被動，例如History（歷史）有人指是「his story」，具性別指向，於是多了女版的「Herstory」，提倡以女性視角寫歷史。

中性字眼可以尊重每個人，多元包容不同個體，減少踩雷機會，因此Happy Holidays愈來愈多人用，尤其年輕下一代。

不管習慣用Merry還是Happy，萬變不離其宗，都是人們在節日期間表達關愛與祝福，也是人們對新一年的美好憧憬與期盼。不管怎樣，最重要的是樂觀相信，悲觀者去到哪裏都不Merry、唔Happy，身心病痛就來了。要擁抱希望，通常好運「失驚無神」會出現，正如狄更斯當初寫《聖誕頌歌》是「等錢使」想賺錢，怎料上天送大禮，他真的可以過Merry Christmas了。