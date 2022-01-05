大灣區東盟互聯互通 港當橋樑

東南亞國家聯盟（東盟）由印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、柬埔寨、緬甸10個東南亞經濟體所組成，區內人口龐大，加上營商環境愈趨便利，吸引外商投資。

新冠疫情爆發前，在2010至2019年期間，東盟吸納的外商直接投資每年平均增長約6%，其中中國在東盟的貿易和外商投資所佔份額持續上升，且兩地已成為彼此最大貿易夥伴。隨着粵港澳大灣區向高端方向發展，區內企業積極向外拓展，東盟可謂理想的貿易和投資目的地。

香港貿發局經貿研究與大華銀行香港分行合作，於去年中向大灣區企業進行問卷調查和深度訪談，探討大灣區企業在東盟地區的貿易與投資機會，以及過程中遇到的困難和挑戰，從而了解香港在促進大灣區與東盟之間的貿易與投資流方面，可發揮的角色和功能，並發掘大灣區企業對香港服務的需求。

是次研究的對象是以大灣區城市為公司總部的企業，受訪企業目前有在東盟從事貿易、投資或經營業務，或仍未進入、但計劃於3年內拓展至東盟市場，並涵蓋5個主要行業，包括（i）消費品、（ii）工業製品、（iii）商業、專業及金融服務、（iv）房地產、酒店及建造業、（v）科技、媒體及電訊業。

十國各有特色 吸引不同行業

東盟十國發展步伐不一，各有特色和定位，而根據各行業特點，大灣區企業在東盟的業務分布略有不同，例如馬來西亞的消費市場日趨成熟，吸引消費品行業進駐發展；而工業製品行業則更青睞泰國市場；專業服務等則集中在新加坡。

總結受訪企業目前在東盟的業務分布，以及未來3年的預期轉變，大灣區企業在東盟的貿易和投資集中在新加坡、馬來西亞、越南和泰國，在已經進駐東盟的受訪大灣區企業中，超過一半有在以上4個國家經營業務；對於未來3年有多大機會在這些國家進一步拓展業務，受訪者平均給予6.56至6.89分（10分為滿分），反映這些國家短期內仍然是最受大灣區企業歡迎的貿易和投資目的地。

其他國家方面，菲律賓、印尼和柬埔寨熱門程度相若；老撾、緬甸和文萊則有待開拓。

東盟擁有龐大市場，2020年總人口達6.6億，佔全球人口8.5%，加上人口年輕，且近年來經濟發展迅速、中產階層興起，對於大灣區企業而言，是極具潛力的銷售點。因此，除柬埔寨和緬甸外，超過8成企業正在其經營業務的東盟國家從事銷售活動；29.1%受訪者指出，在東盟營運具成本效益，另有28.3%覬望其龐大的商品及服務市場。

生產條件市場俱備 極具潛力

東盟生產條件和市場俱備，大灣區企業可以善用東盟有利的經營條件開拓市場，提供更適合當地的產品和服務。

相比之下，目前大灣區企業較少以東盟為生產或採購基地，原因可能與當地基礎設施的情況有關，接近三分之一（31.2%）受訪者指出，區內基礎設施欠佳或不足；然而，28.2%受訪者認同東盟有豐富資源，有利生產，因此當日後東盟的基礎設施發展成熟，將可進一步充當大灣區企業的生產或採購基地。

事實上，有超過10%受訪企業表示，未來3年會在越南和泰國進行生產或採購，較現時的7.2%及4.6%有所增長。

港發揮融資作用 促貿易投資

大灣區企業在東盟的市場滲透率將顯著上升，深化東盟作為大灣區企業的市場、生產或採購基地，以及地區辦事處的定位和發展。在構建跨國產業鏈的過程中，金融一環尤其重要，尤其是融資、跨境支付及環球資金管理，但目前大灣區企業較少以東盟作為融資中心。

香港與海外市場緊密聯繫，加上本地具國際水平的金融和專業服務，可以充當大灣區與東盟的貿易和投資橋樑。就促進目前在東盟的貿易和投資活動而言，受訪者對香港的重要性所給予之平均評分為7.33（10分為滿分）；企業規模愈大，愈重視香港在投資東盟方面可發揮的平台功能和角色。

在香港連接大灣區其他城市方面，大灣區企業十分滿意區內的物流網絡，一半（50.2%）受訪者對此給予8至10分；香港的監管制度透明度高、本地金融產品及銀行服務眾多，同樣獲得受訪者認同，平均得分為7.23和7.18。

然而，大灣區內地企業對香港在各項要素表現的評分，皆比香港企業的評分高，反映香港「南向」的互聯互通似乎較「北向」更強。

外滙資本管制少 利企業拓展

至於連接東盟國家方面，香港與東盟之間的跨境資源流通表現同樣亮眼，貨物和人力資源流動分別得7.23和7.16分。此外，受訪者認同香港在東盟擁有廣泛的商業網絡，且兩地之間外滙及資本管制較少，兩者分別得7.18和7.17分，有助大灣區企業拓展東盟市場。

過去兩年新冠疫情肆虐，各地採取嚴格邊境管制措施，窒礙了跨境貿易和投資活動；在後疫情時代，經濟復甦的強度仍有待觀察，然而可預期的是，企業將重啟一度延緩的拓展計劃，跨境貿易和投資活動必然再度活躍，而香港提供的服務足以支撑疫情後龐大的貿易流和投資流。

針對大灣區企業在東盟的貿易和投資活動，45.4%受訪者表示，經常或間中使用香港的會議展覽及獎勵旅遊服務，16.3%更表示未來3年會更常使用相關服務，其次為銷售及營銷服務（41.4%）、物流及供應鏈管理（39%）和金融服務（37.7%）。香港可以憑藉覆蓋全面的專業服務網絡，協助大灣區企業與來自東盟的買家和業務夥伴重新連繫。

展望未來，受訪者期望香港可以提供一站式的商務中心，以及整合與拓展海外有關服務的資訊，讓大灣區企業更了解其平台功能。香港若能進一步加強自身與大灣區其他城市和東盟國家的互聯互通，將可就兩地雙向貿易流和投資流發揮更大作用。

▲ 香港與海外市場緊密聯繫，加上本地具國際水平的金融和專業服務，可以充當大灣區與東盟的貿易和投資橋樑。（資料圖片）