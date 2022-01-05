翠亨邨豐盛盆菜和節慶乳豬歡聚套餐

翠亨邨於農曆新年前後推出一系列應節盆菜，以及3個不同組合的節慶乳豬歡聚套餐，讓大家和親朋好友共度佳節慶團圓。

愛吃海鮮者，這款命為「滿載而歸」波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜（$1,980/6位用）是好選擇，選用

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