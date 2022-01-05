翠亨邨豐盛盆菜和節慶乳豬歡聚套餐 副刊版 2022/01/05 分享： 翠亨邨於農曆新年前後推出一系列應節盆菜，以及3個不同組合的節慶乳豬歡聚套餐，讓大家和親朋好友共度佳節慶團圓。 愛吃海鮮者，這款命為「滿載而歸」波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜（$1,980/6位用）是好選擇，選用 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 FEAST全新鮮鮑花膠豐食盆菜及新年到會套餐 今日 FEAST全新鮮鮑花膠豐食盆菜及新年到會套餐 東薈城名店新春聯乘白爛貓 6大萌味貓咪打卡位齊團拜 今日 東薈城名店新春聯乘白爛貓 6大萌味貓咪打卡位齊團拜 8度海逸酒店環球自助晚餐 網上預訂最高可享8折優惠 2022/01/03 8度海逸酒店環球自助晚餐 網上預訂最高可享8折優惠 十里洋場海鮮珍饈百味宴 2人同行1人免費優惠 2022/01/03 十里洋場海鮮珍饈百味宴 2人同行1人免費優惠 唐人館不時不食滋補美饌 2021/12/31 唐人館不時不食滋補美饌 餐廳 美食 餐飲 澳洲 菜式 農曆新年 外賣 海鮮 蝦 薑