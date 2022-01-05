FEAST全新鮮鮑花膠豐食盆菜及新年到會套餐

網上到會專門店豐食FEAST一向由設計菜單、挑選食材及包裝保溫，均由總廚親自主理，大家可足不出戶也品嘗到高級餐廳質素的美饌佳餚，農曆新年又豈會例外。

賀年首選是全新推出的鮮鮑花膠豐食盆菜（$1,188起

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