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不識MIRROR

副刊版 2022/01/05

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香港樂壇和TVB的《萬千星輝頒獎典禮》，內地觀眾還有反應嗎？又或者，當前港劇和港曲的受歡迎情況怎樣？上年的劇集《星空下的仁醫》，算是近年的另一TVB話題作，以致為鍾嘉欣拿不到視后而不值的內地觀眾特別多，完全蓋過奪獎的《七公主》和女視后林夏薇。

當然，有較強討論的，仍只限於粵語區的社交平台。現公眾號是細分成這樣的：尤其是廣州區，還是有不少專用廣東話來傳播的平台，不僅短視頻上會講粵語，就連文字版，也大量用帶「口」字旁的口頭文字。而可以說，這個圈也是現時看港劇的溫床。他們認識鍾嘉欣，喜歡馬國明，跟香港觀眾無異。但離開此粵語區後，愈北上就愈難出圈。上海是另一個較接受港風的地區，但也沒聽聞太多現在還追TVB劇的，今年唯一較多內地各城都提及的TVB作品，是《無窮之路》，一部講偏遠地區扶貧的紀錄片。

香港的廣東歌，近年就更衝不進內地，叱咤頒獎，MIRROR大面積勝出，而可以肯定說，這次包括粵語區來討論了，今年得獎的絕大部分香港歌手，都不為內地認識——可能除了出身於廣州的張敬軒。MIRROR這名字，對粵語區以外樂迷而言，是個陌生名字。就算是聽開香港歌的廣州樂迷也一樣，就算聽過其名，卻都不怎迷上。

這可理解為內地看港樂，一方面還是伴隨電視普及而來，觀眾透過主流電視節目及音樂特輯而認識歌手，那也是電視台還能發揮它在內地入屋的影響力時代。

但現在，新一代的香港樂手，基本上都不靠TVB入屋了。而這兩年間，內地平台對香港以至香港娛樂圈的報道又相當敏感，除了宣揚被標籤為大灣區仔女的上一代歌手外，新歌手無平台提及，這就形成了內地基本上不識MIRROR的原因。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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