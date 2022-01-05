益生菌本是好東西，我服用優質益生菌已十年，在外國訂回來，因為那些在香港愈大肆賣廣告的，我愈有保留。這十年間，我的腸胃、濕疹、體質都大大改善了。人體腸道是個微生態系統，存逾四百種細菌，數量超過一百兆，當中有好菌和壞菌，兩者共生共存，壞菌多則好菌少，反之亦然。

都市人的各種生活模式，都有可能令腸道生態失衡，這包括過量酒精、抽煙、缺乏運動、睡眠不足、飲食當中少菜、少纖維、少生果，又或蔬菜種類不夠多樣化（蔬菜多樣化才能令腸內的好菌種類多樣化）；而壓力大也可以令身體的壞菌Clostridium（梭狀芽孢桿菌屬）增加。

又，抗生素會把人體所有好壞菌無差別地殺清光，而壞菌特別「邪惡」，它們會適應不利環境，然後會變得愈來愈強，所以抗生素其實長遠來說，會令體內壞菌進化到產生抗藥性。而當好菌被抗生素殺個片甲不留之後，有些好菌需要足足兩年，才能恢復到未服用抗生素之前的數量和狀態。所以，我的藥劑師好友說，有良心的醫生是不會隨便開抗生素給病人服用的。

而當腸內好菌和壞菌這個微生態長期失衡的話，身體就可能會出現：一、與新陳代謝有關的毛病，例如糖尿、肥胖、體內慢性發炎、腸胃炎；二、免疫力的毛病，例如濕疹、紅斑狼瘡症等；三、癌症，尤其是大腸癌和結腸癌。

益生菌是好東西，但不見得巿面出售的所有益生菌商品都是優質。益生菌和益生菌商品可以是兩件事，近排見到很多益生菌商品在市場推出，種類五花八門，但質素參差，有些更是「廣告雷聲大、健康效益小」，價格與質素不成正比，尤其是那些夾雜着很多「功能」的益生菌商品，例如「瘦身」、「清腸道」等，伏位處處。