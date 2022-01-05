智能狗項圈 GPS定位+監測健康 行政人員版 2022/01/05 分享： 近年愈來愈多人使用Apple Watch一類的智能手錶，除可作GPS定位追蹤外，亦能監測自身健康。專門研發GPS定位工具的Invoxia，近日發布了專為狗隻服務的智能狗項圈，部分功能幾乎與Apple ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日企貓狗機械人 CES 2022現身 今日 日企貓狗機械人 CES 2022現身 SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶 2022/01/04 SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶 三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器 2022/01/04 三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 2022/01/03 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 BlackBerry周二起 停止支援基本功能 2022/01/03 BlackBerry周二起 停止支援基本功能 科技行業 科技軟件 科技硬件 服務 產品 人工智能 深度學習 商業 消費資訊 美元