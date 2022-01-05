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智能狗項圈 GPS定位+監測健康

行政人員版 2022/01/05

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近年愈來愈多人使用Apple Watch一類的智能手錶，除可作GPS定位追蹤外，亦能監測自身健康。專門研發GPS定位工具的Invoxia，近日發布了專為狗隻服務的智能狗項圈，部分功能幾乎與Apple

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欄名 : 科技新知

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