日企貓狗機械人 CES 2022現身 行政人員版 2022/01/05 分享： 不少科技公司推出機械人，應用在日常生活之中。日本企業Yukai Engineering近期推三色貓及柴犬機械人，模擬與人互動時的輕咬行為。 據外媒引述日本國際電器通訊基礎技術研究所室長塩見昌裕稱，這兩款 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 智能狗項圈 GPS定位+監測健康 今日 智能狗項圈 GPS定位+監測健康 SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶 2022/01/04 SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶 三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器 2022/01/04 三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 2022/01/03 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 BlackBerry周二起 停止支援基本功能 2022/01/03 BlackBerry周二起 停止支援基本功能 商業 CES 日本 機械人 狗 貓