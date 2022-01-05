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日企貓狗機械人 CES 2022現身

行政人員版 2022/01/05

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不少科技公司推出機械人，應用在日常生活之中。日本企業Yukai Engineering近期推三色貓及柴犬機械人，模擬與人互動時的輕咬行為。

據外媒引述日本國際電器通訊基礎技術研究所室長塩見昌裕稱，這兩款

...

欄名 : 科技新知

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