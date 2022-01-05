單日新病例逾百萬 美企復推在家工作 行政人員版 2022/01/05 分享： 【本報訊】新冠肺炎Omicron變種病毒株於歐美各地感染人數持續擴大，聖誕及新年假期過後，當地大型企業原定逐步恢復辦公室上班的計劃急轉，1月份將繼續安排員工在家工作（WFH），以配合當地防疫指引及保障 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 污水處理工程師 全球疫下急需人才 2022/01/04 污水處理工程師 全球疫下急需人才 台積電擲「銀彈」 吸工程師跳槽 2022/01/03 台積電擲「銀彈」 吸工程師跳槽 外送平台DoorDash 要求全員參與送貨 2021/12/31 外送平台DoorDash 要求全員參與送貨 職場疫下5挑戰 人才短缺礙發展 2021/12/30 職場疫下5挑戰 人才短缺礙發展 海運業人手缺 日研全自駕貨船 2021/12/29 海運業人手缺 日研全自駕貨船 商業 在家工作 疫情 新冠肺炎 美國 肺炎 疫苗 年假 星巴克 達美航空