單日新病例逾百萬 美企復推在家工作

【本報訊】新冠肺炎Omicron變種病毒株於歐美各地感染人數持續擴大，聖誕及新年假期過後，當地大型企業原定逐步恢復辦公室上班的計劃急轉，1月份將繼續安排員工在家工作（WFH），以配合當地防疫指引及保障

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