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HomeSquare「福虎到家」市集‧家品展 荃新天地「虎年竹福」3大打卡園景

行政人員版 04:00 2022/01/05

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近日幾位公關姊妹都同黛安推介新春好去處，例如沙田HomeSquare由即日起至31日，會推出新春賀年企劃「福虎到家」，除咗可換領獨家禮品「府府生威」陶瓷杯同「金銀滿屋」利市封，仲會舉辦「新春‧家‧市集」、「一田新春家品展」、「家‧添歡樂音樂會」同「幸『福』滿滿吊飾工作坊」活動，Shopping之餘仲可以感受到節日祝福。

姊妹話，獨家禮品陶瓷杯及利市封都係由本地著名設計師羅曉騰設計，The Point by SHKP會員可用500積分，加即日電子貨幣消費指定金額就可以換到。4項新春活動中，除咗工作坊要消費滿指定金額先可以參加外，其餘3項活動都係免費開放，詳情可留意商場網頁。

另外，荃新天地就請咗插畫師鄭琪琪（Kiki）帶埋筆下Cataholic Wonderland嘅3位主角，即貓魔法師Mika、好奇貓少女Alice同小豬Kiki，參與本月22日至下月15日期間嘅「Citywalk‧Cataholic Wonderland虎年竹福」活動，佢哋會喺荃新天地1期嘅「竹福園林仙境」換上萌虎新裝，同大家一齊探索3大打卡園景。去到「尋寶祝福迷宮」完成任務，仲可以換領限量版嘅揮春㖭。商場亦設計咗兩款靚靚嘅利市封，只要登記做S+REWARDS會員，憑指定點數即可換領1套兩款嘅「虎年竹福利市封」喇。

本文轉載自《晴報

到HomeSquare購物可換領獨家禮品「府府生威」陶瓷杯

荃新天地1期「竹福園林仙境」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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