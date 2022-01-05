林鄭：研漸進式按揭 首期減半低供款 讓港人買得起供得起資助屋 重建獅子山精神 地產版 2022/01/05 分享： 房屋問題一直是香港深層次矛盾之一；特首林鄭月娥接受本報報慶獨家專訪時首次披露，基於「置業為主導」的房策理念，在資助出售房屋（居屋及綠置居）按揭成數上有新想法，將研究引入漸進式按揭，只需以房價一半為基礎 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 造地需持之以恒 不應受樓價左右 今日 造地需持之以恒 不應受樓價左右 新世界「私人版居屋」 事前曾「打招呼」 今日 新世界「私人版居屋」 事前曾「打招呼」 林鄭：港發展3樽頸 要努力解決 今日 林鄭：港發展3樽頸 要努力解決 你可能感興趣 造地需持之以恒 不應受樓價左右 今日 01:00 造地需持之以恒 不應受樓價左右 新世界「私人版居屋」 事前曾「打招呼」 今日 01:00 新世界「私人版居屋」 事前曾「打招呼」 林鄭：港發展3樽頸 要努力解決 今日 01:00 林鄭：港發展3樽頸 要努力解決 林鄭月娥 香港 按揭貸款 樓價 公屋 居屋 房委會 綠置居 新世界發展（00017）