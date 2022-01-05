房屋問題一直是香港深層次矛盾之一；特首林鄭月娥接受本報報慶獨家專訪時首次披露，基於「置業為主導」的房策理念，在資助出售房屋（居屋及綠置居）按揭成數上有新想法，將研究引入漸進式按揭，只需以房價一半為基礎

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