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林鄭：研漸進式按揭 首期減半低供款

讓港人買得起供得起資助屋 重建獅子山精神

地產版 2022/01/05

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房屋問題一直是香港深層次矛盾之一；特首林鄭月娥接受本報報慶獨家專訪時首次披露，基於「置業為主導」的房策理念，在資助出售房屋（居屋及綠置居）按揭成數上有新想法，將研究引入漸進式按揭，只需以房價一半為基礎

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