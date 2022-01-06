代理貴在堅持 2022更旺市 地產版 2022/01/06 分享： 不經不覺，新冠病毒疫情已在港肆虐兩年，2020年第一年較為恐慌，而去年疫情全年均較緩和，似乎大家都習以為常，樓市交投更加可以用暢旺來形容，樓價更一度破頂，可想如果沒有疫情或封關，情況將更為熱鬧。踏入 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 廖偉強 利嘉閣地產總裁 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 新界北樓市 前景看俏 2022/01/05 新界北樓市 前景看俏 【元宇宙糖衣】元宇宙概念 恐5年10年也難實現 2022/01/04 【元宇宙糖衣】元宇宙概念 恐5年10年也難實現 2022年樓市 料穩中向好 2022/01/04 2022年樓市 料穩中向好 【苦盡甘來】港股強勢回歸要有2大條件 （附短中長綫建議） 2022/01/03 【苦盡甘來】港股強勢回歸要有2大條件 （附短中長綫建議） 增供應利樓市 超豪宅或跑贏大市 2022/01/03 增供應利樓市 超豪宅或跑贏大市 樓價 行業 利嘉閣 地產代理 香港