代理貴在堅持 2022更旺市

不經不覺，新冠病毒疫情已在港肆虐兩年，2020年第一年較為恐慌，而去年疫情全年均較緩和，似乎大家都習以為常，樓市交投更加可以用暢旺來形容，樓價更一度破頂，可想如果沒有疫情或封關，情況將更為熱鬧。踏入

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