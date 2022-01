世界首張聖誕卡 一個爭議的設計

昨天談到英文Merry Christmas這個用語,之所以在英語圈崛起,傳遍世界,人人都說,是拜英國大文豪狄更斯(Charles Dickens)所賜。他在1843年發表小說《聖誕頌歌》(A Christmas Carol),裏面用了很多次Merry Christmas,由於小說暢銷,這個祝福語也就從此紅了,各位的生命裏,不知不覺受狄更斯影響。

同樣在1843年,世界上第一張印刷聖誕賀卡面世,也是由英國人發明,從此英國人才開始聖誕節給親朋好友互寄賀卡的傳統;亦即是說,聖誕卡的歷史不到200年,在此之前,人們是寫信互相祝賀。

創造聖誕卡的人科爾(Henry Cole),是19世紀維多利亞時代一個公務員,對工業設計應用及藝術有興趣,為政府在推廣工業設計及教育上作出貢獻。維多利亞時代,聖誕節人人忙着寫信回信,互相祝賀,相傳1843的一天,科爾覺得需要一個節省時間的解決方案,他想到一個點子:如果能設計一種卡,讓人在聖誕節填上一些手寫祝賀語,不用寫整封信件,既方便又能給郵局帶來收入,於是找來藝術家朋友霍爾斯利(John Callcott Horsley),設計出世界第一張商業發行的聖誕卡。

這幅手繪上,畫面左側是給有需要的人施捨食物,右側是為窮人提供衣服,象徵福音中「feeding the hungry, clothing the naked」的行善理念;卡的中間則畫上科爾一家三代人聚餐,舉杯慶祝聖誕,下方那行字「A Merry Christmas and A Happy New Year to you」,日後從此成為聖誕及新年賀卡最標準的祝福語。

科爾委託印刷商將手繪設計印到卡上,初版1,000張,兩版共印了大約2,000張,每張售價1先令,大約相當於現在5英鎊多,據說差不多是當時工人一天工資。賀卡昂貴,加上當時英國郵費很貴,普通老百姓玩不起,這款聖誕卡並未很流行,而且其設計當年還引起了風波。

卡面描繪小孩喝酒 引發眾怒

話說科爾一家聚餐的描繪中,見到一位女士在給一個小孩喝紅酒。以今天社會普遍標準來看,都是有問題的,在當年問題就更大:當時禁酒運動正如火如荼,主張禁酒者批評聖誕卡不單提倡飲酒,還倡導未成年人飲酒,引發眾怒。數年後另一設計的新卡面世,同樣展示中產階級節日歡樂的場景,以及慈善行為。

隨着印刷技術進步,聖誕卡造價降低,私營公司亦開始為英國市場製作賀卡,英國在1860至1890年間經歷了一個聖誕卡全盛期,在大洋彼岸的美國,亦買得到了。創造出世界第一張聖誕卡的科爾,大家也許未聽過,但他和狄更斯一樣,有份令後世的我們,年年慶祝聖誕。

19世紀40年代,科爾在改革英國郵政系統方面發揮了輔助角色,當時降低郵費,正是因為他及狄更斯的先行,更多普羅大眾負擔得起的聖誕卡及禮品書在市場出現,聖誕節的商業化一路發展下來。

科爾後來當上了倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館(Victoria and Albert Museum)前身的首任館長,亦晉身爵士,而世上最早的聖誕卡,現收藏在該博物館,至於當年第一批聖誕卡現存已很少,據報道在博物館及市場的不到30張,其中一張於2020年底拍賣到萬多鎊。

盡管現在多數人email電子賀卡,實體聖誕卡受到影響,但英國聖誕卡市場依然不俗,有報道指英國人平均每年寄出超過50張賀卡,數量超過世界上任何一個國家或地區。

2020年,英國人發送了逾8,000萬張聖誕卡,加上包裝禮包,市場規模逾10億英鎊。英國的商業大街及商場,仍有不少賀卡專賣店,超市有單獨的賀卡區,種類亦應有盡有,根據主題、人群、年齡等分得很細。

除了各種節慶,退休、搬家、換工作……生活中可能發生的大事小情,喜怒哀樂七情六慾,英國人都可以發卡表達。他們有專業的行業協會Greeting Card Association,以及被譽為賀卡出版界「奧斯卡」、以科爾爵士命名的亨利獎(Henries Awards)。

在節日收到滿滿心意的聖誕卡,確實帶來陽光般的溫暖,現今還寄聖誕卡的人,也許相對比較少了,手機、電腦毀掉了一些美好的傳統,另一些則被人腦記憶體不足毁了。在聖誕這個提倡感恩的節日裏,我們除了對身邊人說一句Merry Christmas,按傳統還可以有其他內涵,世界第一張聖誕卡就說了,包括雙重信息:慶祝和慈善。

聖誕的理念和基督教訓不可分,過節觀念裏除了family reunion(家庭團聚),也許還可以有《馬太福音》提到的日常善行:feeding the hungry(送糧飢者)、clothing the naked(贈衣裸者)、visiting the sick(送暖病者)等等。

▲ 1843年英國公務員科爾發明世上首張聖誕卡,因當時售價及郵費昂貴未有普及,但由於卡面上有女士給小孩喝酒,引發爭議。