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懷緬工作

副刊版 2022/01/06

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疫情徹底改變世界，尤其職場上改變更大，不少工作品種消失於無形，但同時也有不少工作沒有人願意做。以美國為例，二○二○年的退休人數，比前一年多出三百二十萬，CNN訪問當中提早退休人士，並問及感受，不少回應是：「I don't miss my job at all」（絕不懷緬我的工作）。

這個回應聽來輕鬆平常，半輩子工作辛勞，退休後如釋重負，不再懷緬很合情理；但從另一角度來分析，一生人除睡眠外，大部分時間都花在工作上，若然工作是如此無趣、無意義，一點兒也不值得懷緬，那麼是否代表他的大部分人生，也是這般無趣、無意義？

行醫這工作很幸福，照顧病人雖是辛勞事，但回報也快，見到病人痊癒是直接也是最滿足的回報。當然世上大部分工作未必如此幸運，但相信任何工作，不論直接或間接也可以有滿足之處，也就是可懷緬之處。

在這方面，日本有較深厚的工作道德和文化，職人或匠人這概念廣泛應用於各行各業，做拉麵要做得最好，當的士司機也要當得專業，因在理念上，他們的工作是社會根基，工作的辛勞和付出，正是生活意義一部分，做好工作本份，便足以值得別人尊敬。

工作是生命一部分，能在工作中找到意義，便是找到部分生存意義，也就是值得懷緬之處。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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