市面上零售的益生菌產品質素參差，各個品牌的廣告宣傳又講到自己多功能兼頂呱呱，消費者如想選購益生菌，確實花多眼亂，應如何是好？這個問題當然找好友藥劑師Kevin解答。

他指出，有科學家正在研究「腸道年齡」與健康之關係。當中以兩種好菌：雙歧桿菌（Bifidobacterium）和乳桿菌（Lactobacillus）為最多研究的指標，普遍發現，年屆十歲後，好菌開始減少，去到六旬就只剩下1%至5%。事實上，市面很多益生菌產品都有伏位：

一、過度宣稱產品含哪隻專利益生菌的好處或標榜億計菌量，實則到達腸道的益生菌只剩很少數量。二、不少瘦身清腸道產品標榜含益生菌，實則除益生菌外，廠商還加了輕瀉劑刺激腸道，長服會令腸道有依賴性。三、很多人以為乳酸菌（發酵食物如泡菜、納豆）等如益生菌，實則只是眾多益生菌之一。服用益生菌，最好多元化。

那麼，選購益生菌產品要注意甚麼？一、膠囊粉劑比藥餅好，因為藥餅壓製的高溫會殺死一些益生菌，故藥餅一般難有高菌量。二、無味道較佳，皆因味道多為人工化學香料添加劑和甜味劑色素。三、產品包裝要列出「保證菌數量」，這是真正落入腸道的菌數量。益生菌易因製作過程、溫度、濕度、運輸、儲存方式而流失，有蠱惑廠商的出品，落到腸道的益生菌只是二百億，但卻在包裝以出廠時三千億做噱頭。四、用「包覆技術」可令產品阻隔外在環境影響，提高品質穩定性。五、有列明每隻好菌的數量（總共不能少過一億），有廠商為降低成本，會加入不壞但不好的菌類成分，最好的益生菌以Bifidobacterium類和Lactobacillus類為首，必須懂得查看它們的數量。

Kevin提醒，即使服用了益生菌，也需要益生元（Prebiotics）幫助益生菌增加繁殖率和發揚光大。香蕉、洋葱、蒜頭、蘋果、蘿蔔、橙、蘆筍、糙米、堅果類及水溶性纖維，都含豐富益生元，多吃有益。

保養腸道健康大有學問。新的一年，祝大家腸新不老、腸腸得勝！