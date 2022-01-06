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曾鈺成看淡林鄭連任

政治版 2022/01/06

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特首選舉3月舉行，各方關注特首林鄭月娥會否連任？前立法會主席曾鈺成從林鄭早前赴京述職，領導人的說話，認為林鄭行情看淡。

但有熟悉中方消息人士指，國家主席習近平在林鄭述職時，刻意減少互動，只是不希望向外發

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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