曾鈺成看淡林鄭連任 政治版 2022/01/06 分享： 特首選舉3月舉行，各方關注特首林鄭月娥會否連任？前立法會主席曾鈺成從林鄭早前赴京述職，領導人的說話，認為林鄭行情看淡。 但有熟悉中方消息人士指，國家主席習近平在林鄭述職時，刻意減少互動，只是不希望向外發 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 梁君彥連任主席 「國徽照住」信心更大 2022/01/05 梁君彥連任主席 「國徽照住」信心更大 林鄭「老臣子」 特首戰關鍵期調任 2022/01/04 林鄭「老臣子」 特首戰關鍵期調任 立會主席暫無人爭 梁君彥「冧莊」？ 2022/01/03 立會主席暫無人爭 梁君彥「冧莊」？ 議員宣誓 衞署：不宜戴透明口罩 2021/12/31 議員宣誓 衞署：不宜戴透明口罩 議員綵排宣誓 林健鋒扮演「反面教材」 2021/12/30 議員綵排宣誓 林健鋒扮演「反面教材」 政治 曾鈺成 林鄭月娥 特首選舉 習近平 李克強 港區國安法 施政報告 明日大嶼 北部都會區