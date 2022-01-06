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重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期

中國版 2022/01/06

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2019年底經濟界討論最激烈的，是進入新「十年」的2020年，國內生產總值（GDP）目標應定在「高增長的6%」還是「高質量的5%」，一場新冠疫情令這場爭論無疾而終，也令中國經濟的新舊轉換較預期中更快到

...

報道系列 : 2022年前瞻系列──中國經濟篇

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