重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期

2019年底經濟界討論最激烈的，是進入新「十年」的2020年，國內生產總值（GDP）目標應定在「高增長的6%」還是「高質量的5%」，一場新冠疫情令這場爭論無疾而終，也令中國經濟的新舊轉換較預期中更快到

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