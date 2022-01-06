重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期 中國版 2022/01/06 分享： 2019年底經濟界討論最激烈的，是進入新「十年」的2020年，國內生產總值（GDP）目標應定在「高增長的6%」還是「高質量的5%」，一場新冠疫情令這場爭論無疾而終，也令中國經濟的新舊轉換較預期中更快到 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列──中國經濟篇 相關文章 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 今日 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？ 今日 西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？ 「雙循環」料加速 大灣區有望領跑 今日 「雙循環」料加速 大灣區有望領跑 你可能感興趣 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 今日 01:00 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？ 今日 01:00 西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？ 「雙循環」料加速 大灣區有望領跑 今日 01:00 「雙循環」料加速 大灣區有望領跑 經濟 GDP 中國 共同富裕 反壟斷