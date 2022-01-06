西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？ 中國版 2022/01/06 分享： 新年伊始，中國正舉全國之力準備北京冬奧，但美國發起的外交抵制為新一年的兩國關係奠定了緊張基調。特別是2022年即將迎來美國中期選舉與中共二十大，兩國政治因素加持下分歧可能擴大，經貿關係的不確定性也在增 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列──中國經濟篇 相關文章 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 今日 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期 今日 重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期 「雙循環」料加速 大灣區有望領跑 今日 「雙循環」料加速 大灣區有望領跑 你可能感興趣 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 今日 01:00 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期 今日 01:00 重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期 「雙循環」料加速 大灣區有望領跑 今日 01:00 「雙循環」料加速 大灣區有望領跑 冬季奧運 外交 中美關係 人權