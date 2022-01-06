西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？

新年伊始，中國正舉全國之力準備北京冬奧，但美國發起的外交抵制為新一年的兩國關係奠定了緊張基調。特別是2022年即將迎來美國中期選舉與中共二十大，兩國政治因素加持下分歧可能擴大，經貿關係的不確定性也在增

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