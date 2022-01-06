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「雙循環」料加速 大灣區有望領跑

中國版 2022/01/06

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2022年中國經濟恢復常態化發展，疫情亦有望結束、恢復全面對外交往，區域經濟將成為「雙循環」加速的重要引擎。在以「暢通國內經濟大循環」為根基的發展邏輯中，粵港澳大灣區在2021年加快「拆牆」基礎上領跑

...

報道系列 : 2022年前瞻系列──中國經濟篇

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