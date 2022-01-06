「雙循環」料加速 大灣區有望領跑 中國版 2022/01/06 分享： 2022年中國經濟恢復常態化發展，疫情亦有望結束、恢復全面對外交往，區域經濟將成為「雙循環」加速的重要引擎。在以「暢通國內經濟大循環」為根基的發展邏輯中，粵港澳大灣區在2021年加快「拆牆」基礎上領跑 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列──中國經濟篇 相關文章 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 今日 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期 今日 重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期 西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？ 今日 西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？ 你可能感興趣 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 今日 01:00 中國經濟穩字當頭 勢全面推組合拳 重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期 今日 01:00 重提經濟建設為中心 息紛爭保增長穩預期 西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？ 今日 01:00 西方外交抵制冬奧 中美緊張加劇？ 經濟 大灣區 經濟內循環 新經濟