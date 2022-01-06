在世衞組織呼籲2022年世界有望結束新冠大流行後不久，新的變種病毒Omicron以超越以往的傳播威力，成為各國打開國門的新威脅。中國有關「清零」政策放鬆的討論正逐漸開始增多時，也再度爆發嚴重本土疫情，

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