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港停進口 越南丹麥禽類產品

工商版 2022/01/06

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食物環境衞生署食物安全中心昨宣布，因應世界動物衞生組織通報，指越南廣南省、平福省、西寧省爆發高致病性H5N8禽流感，以及丹麥獸醫和食品局通報，指丹麥索勒市爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫

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欄名 : 商訊

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