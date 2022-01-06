港停進口 越南丹麥禽類產品 工商版 2022/01/06 分享： 食物環境衞生署食物安全中心昨宣布，因應世界動物衞生組織通報，指越南廣南省、平福省、西寧省爆發高致病性H5N8禽流感，以及丹麥獸醫和食品局通報，指丹麥索勒市爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 翠華「快翠送」 外賣網擴客路 今日 翠華「快翠送」 外賣網擴客路 卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易 2021/12/31 卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易 HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城 2021/12/31 HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城 港鐵旗下5商場 韓國卡通人物迎聖誕 2021/12/10 港鐵旗下5商場 韓國卡通人物迎聖誕 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 2021/12/10 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 商業 疫情 產品 食品 衞生署 越南 丹麥 環境衞生 禽流感