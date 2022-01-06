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翠華「快翠送」 外賣網擴客路

工商版 2022/01/06

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政府宣布收緊防疫措施，食肆於1月7日起晚上6時至翌日早上5時禁堂食，有餐飲業亦剛推出外賣服務，翠華集團宣布推出「快翠送」自家外賣網站，用家可自行在網上選擇餐單。

翠華行政總裁兼執行董事李堃綸指出，快翠送

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欄名 : 商訊

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