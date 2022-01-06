翠華「快翠送」 外賣網擴客路 工商版 2022/01/06 分享： 政府宣布收緊防疫措施，食肆於1月7日起晚上6時至翌日早上5時禁堂食，有餐飲業亦剛推出外賣服務，翠華集團宣布推出「快翠送」自家外賣網站，用家可自行在網上選擇餐單。 翠華行政總裁兼執行董事李堃綸指出，快翠送 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 港停進口 越南丹麥禽類產品 今日 港停進口 越南丹麥禽類產品 卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易 2021/12/31 卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易 HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城 2021/12/31 HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城 港鐵旗下5商場 韓國卡通人物迎聖誕 2021/12/10 港鐵旗下5商場 韓國卡通人物迎聖誕 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 2021/12/10 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 商業 網購平台 服務 餐飲 外賣 Lalamove