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Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR

行政人員版 2022/01/06

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在元宇宙概念催化下，愈來愈多科技產品聚焦AR及VR等。Sony昨在CES 2022上宣布，將會推出第二代VR頭戴裝置，並命名為PlayStation VR2（PS VR2）。

裝置除了主打全新感官功能，

...

欄名 : 科技新知

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