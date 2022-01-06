Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR 行政人員版 2022/01/06 分享： 在元宇宙概念催化下，愈來愈多科技產品聚焦AR及VR等。Sony昨在CES 2022上宣布，將會推出第二代VR頭戴裝置，並命名為PlayStation VR2（PS VR2）。 裝置除了主打全新感官功能， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 家用染髮器 上色均勻無損髮質 今日 家用染髮器 上色均勻無損髮質 日企貓狗機械人 CES 2022現身 2022/01/05 日企貓狗機械人 CES 2022現身 智能狗項圈 GPS定位+監測健康 2022/01/05 智能狗項圈 GPS定位+監測健康 SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶 2022/01/04 SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶 三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器 2022/01/04 三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器 商業 CES 科技行業 科技軟件 科技硬件 產品 遊戲 AR 科技產品 VR