家用染髮器 上色均勻無損髮質

在家染髮或會遇上染色不均，L'OREAL在CES 2022展出手持染髮器Colorsonic，標榜能將染髮劑充分混合，並可將其均勻地為頭髮上色，讓用家可輕鬆在家染髮。

L'OREAL指產品是根據大量客戶

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