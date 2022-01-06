美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求 行政人員版 2022/01/06 分享： 【本報訊】Omicron變種病毒株於美國本土新增病例爆升，美國總統拜登（Joe Biden）去年底簽署行政命令，收緊企業未注射疫苗員工的檢測措施，雖然該行政命令因上訴暫緩，但美國星巴克（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 單日新病例逾百萬 美企復推在家工作 2022/01/05 單日新病例逾百萬 美企復推在家工作 污水處理工程師 全球疫下急需人才 2022/01/04 污水處理工程師 全球疫下急需人才 台積電擲「銀彈」 吸工程師跳槽 2022/01/03 台積電擲「銀彈」 吸工程師跳槽 外送平台DoorDash 要求全員參與送貨 2021/12/31 外送平台DoorDash 要求全員參與送貨 職場疫下5挑戰 人才短缺礙發展 2021/12/30 職場疫下5挑戰 人才短缺礙發展 疫情 疫苗 美國 口罩 拜登 病毒檢測 星巴克 社會民生