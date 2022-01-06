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美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求

行政人員版 2022/01/06

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【本報訊】Omicron變種病毒株於美國本土新增病例爆升，美國總統拜登（Joe Biden）去年底簽署行政命令，收緊企業未注射疫苗員工的檢測措施，雖然該行政命令因上訴暫緩，但美國星巴克（

...

欄名 : Good Job Insight

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