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奧海城×《闔家辣》新春活動 首映禮‧ 市集 ‧ 打卡 ‧ 玩遊戲

行政人員版 04:00 2022/01/06

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賀歲喜劇《闔家辣》預定下月1日上映，公關姊妹同黛安講，奧海城已急不及待與電影合作，並以「辣」為主題舉行連串熱辣辣嘅新春活動，頭炮係本月19日嘅電影首映活動，多名演員包括吳君如、鄭中基、梁詠琪同MIRROR嘅人氣王呂爵安（Edan）等都會到場同大家見面，粉絲記得去捧場喇。

姊妹話，奧海城由本月20日至下月15日，將設立以「椒福」為主題嘅大型廚房布景與霓虹燈裝置，巨型金盆盛載熱辣辣嘅光影裝飾，寓意來年盆滿缽滿，配合放大版嘅辣椒醬樽桃花樹，肯定成為新春打卡熱點。S+REWARDS會員可用3點數嚟參加「『椒』福好運來」小遊戲，完成任務後更有機會贏得包括《闔家辣》電影換票證等豐富禮物㗎。

活動期內商場亦會舉辦「新春百味市集」，搜羅各地嘅特製醬料及美食攤檔，美食包括港人最愛嘅魚蛋燒賣、四川手工薯粉、港產手工果酒等，當中不乏世界知名及本地品牌，好似台灣嘅「阿宗麵綫」及「老天祿鴨舌」等，保證新年人人有口福。

另外，本月14日起S+REWARDS或Olympian Kids會員，可憑指定點數或積分換領一套8個、由著名毛筆書法家華戈及西洋書法家Patrick Leung設計同親筆揮毫嘅2款虎年利市封，中西合璧，極具特色，黛安都要趁早去換番套先得。

本文轉載自《晴報

Patrick Leung

華戈

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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