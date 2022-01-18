一文睇晒「跨境理財通」投資者取向　4成北向客期望有雙位數回報

具有突破性意義的「跨境理財通」服務，為中國內地與香港兩地投資者提供更多元化的跨境投資機會及產品選擇。服務開通逾兩個月，各大參與銀行有關服務及產品均已漸上軌道，究竟現階段投資者反應如何？又有哪些產品較受「北向通」投資者歡迎？



「跨境理財通」的一大突破，在於提供一條正式和便捷的渠道，允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口，讓南向及北向投資者，有更大的自主度去選擇心儀的理財產品。自「跨境理財通」推出以來，以數據上可否看到內地及香港投資者在投資取向上的差異？



參與理財通意欲高



滙豐最新發布的一項調查，顯示大多數南向投資者（91%）和北向投資者（76%）表示有意參與「跨境理財通」，兩組受訪者都指出「產品能夠滿足需求」及「可以豐富投資組合」是最主要的原因。



調查亦歸納了南北向投資者感興趣的產品，其中逾8成（83%）南向投資者偏好基金產品，其次是港元存款（70%），可見以豐富投資組合為出發點的內地投資者，不出所料地對不同主題的基金產品最感興趣，但較穩健的港元存款亦有不少捧場客，相信是因為計劃仍屬初期，內地投資者傾向以外匯存款產品小試牛刀。



至於「北向通」投資者，他們最感興趣的產品依次是權益類理財產品（74%）、固定收益類理財產品（58%）及公開募集證券投資基金（27%），反映不少香港投資者對內地不同類型的股票基金較感興趣，而近年內地債券市場愈趨活躍，亦令固定收益類產品開始受到本港投資者關注。



至於行業方面，南北向投資者對於科技、能源以及生物科技，這些近年快速發展的行業的基金尤其熱衷。



期望回報率貼近雙位數



至於北向通受訪者的三大考慮因素，則分別是服務收費（67%）、品牌（60%）及產品的回報率（54%），可見投資回報一向備受關注，而南、北向受訪者普遍都期望可以達到高單位數字的年度回報，其中55%南向通受訪者及44%北向通受訪者期望投資有7%至9%的回報率；另有40%的北向受訪者及28%南向受訪者，期望可以達到雙位數字回報，結果可見雖然「跨境理財通」投資選擇暫時以中至低風險產品為主，但投資者仍普遍抱有一定期望。



北向客樂於上網理財



雖然內地電子支付平台較香港普及，但調查卻顯示，北向投資者比較樂於通過流動或網上平台管理投資組合（62%），南向投資者則有超過一半（52%）更傾向選擇通過客戶經理或於港澳的分行進行。

▲ 滙豐2021年10月經網上問卷形式，訪問2,300名居於大灣區內並擁有100萬元（以當地貨幣計算）以上流動資產的潛在「跨境理財通」投資者的投資興趣。

選擇開戶銀行時有何關鍵考慮因素？



為確保資金閉環流動，現時每名合資格「南向通」和「北向通」投資者，在同一時間只能擁有一個匯款戶口和一個投資戶口，故首次開通「跨境理財通」服務的投資者，在選擇合資格的銀行辦理業務時，應考慮多方面的因素。



鑑於不少投資者視跨境投資為分散風險的部署，當然銀行所提供的產品種類愈多元化愈好。憑藉互聯互通方面的豐富經驗，滙豐在理財通啟動初期，已可提供超過100項中、低風險的精選理財產品，涵蓋細則中規定的所有產品種類，相信可協助南向及北向的中港兩地客戶，率先把握「跨境理財通」帶來的全新投資機遇。其中滙豐北向通客戶可選擇多個由知名基金經理管理的混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。



另一方面，申請服務的方便程度亦是重要考慮之一。在疫情影響下，數碼平台成為選擇開戶銀行的關鍵因素。現時滙豐客戶參與北向通的開戶手續相當簡便，若本身已持有於內地大灣區9市開立的滙豐中國I類結算戶口，可透過網上申請滙豐中國「北向通服務」，毋須親臨分行或親身到內地辦理。 開通了「跨境理財通」的客戶亦可如平常一樣，透過流動理財或網上理財平台全天候管理相關投資。



滙豐亦是大灣區內最大的外資銀行，是廣東唯一一間在21個地級城市開展業務的外資銀行。因應將有不少新客戶加入跨境投資行列，滙豐特設大灣區理財中心提供全面服務，現時在區內共設有近60間滙豐大灣區理財中心，有專員為客戶開立「跨境理財通」戶口及提供諮詢等服務，共有逾5,000名銀行員工支持大灣區的財富管理業務，加上覆蓋遍及灣區各城市的分行網絡，客戶前往鄰近分行開戶及查詢均非常方便。



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（特約）