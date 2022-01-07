GUCCI X The North Face 奢華登山第二章 副刊版 2022/01/07 分享： 有人說時裝品牌與品牌之間的聯乘系列已經開到荼蘼，但筆者反而覺得只要找得對合作對象，仍然可以叫人眼前一亮。就好像去年秋冬GUCCI與The North Face的合作在市場上非常受落，連帶今年再接再厲推 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 COMME DES GARCONS 球鞋之家 今日 COMME DES GARCONS 球鞋之家 2021流行21回顧 2021/12/31 2021流行21回顧 聖誕送禮三級制 2021/12/24 聖誕送禮三級制 當K-WAY遇上PLAY COMME DES GARCONS 2021/12/17 當K-WAY遇上PLAY COMME DES GARCONS Stella McCartney 披頭四Get Back回歸 2021/12/17 Stella McCartney 披頭四Get Back回歸 時裝服飾 時裝服飾種類 GUCCI 意大利 鞋履 手袋 郊遊遠足 運動用品 行山 消費資訊