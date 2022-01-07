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GUCCI X The North Face 奢華登山第二章

副刊版 2022/01/07

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有人說時裝品牌與品牌之間的聯乘系列已經開到荼蘼，但筆者反而覺得只要找得對合作對象，仍然可以叫人眼前一亮。就好像去年秋冬GUCCI與The North Face的合作在市場上非常受落，連帶今年再接再厲推

...

欄名 : Fashion

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