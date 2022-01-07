COMME DES GARCONS 球鞋之家 副刊版 2022/01/07 分享： 曾幾何時，球鞋難登大雅之堂，還有賴當年Jil Sander與Puma首次破天荒聯乘，將球鞋與西裝打成一片，成為今天男士普遍的日常打扮造型。 到了今天，各大品牌與運動品牌的合作已經去到見怪不怪的地步，身為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 GUCCI X The North Face 奢華登山第二章 今日 GUCCI X The North Face 奢華登山第二章 2021流行21回顧 2021/12/31 2021流行21回顧 聖誕送禮三級制 2021/12/24 聖誕送禮三級制 當K-WAY遇上PLAY COMME DES GARCONS 2021/12/17 當K-WAY遇上PLAY COMME DES GARCONS Stella McCartney 披頭四Get Back回歸 2021/12/17 Stella McCartney 披頭四Get Back回歸 時裝服飾 時裝服飾種類 日本 Nike 運動用品 鞋履