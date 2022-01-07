COMME DES GARCONS 球鞋之家

曾幾何時，球鞋難登大雅之堂，還有賴當年Jil Sander與Puma首次破天荒聯乘，將球鞋與西裝打成一片，成為今天男士普遍的日常打扮造型。

到了今天，各大品牌與運動品牌的合作已經去到見怪不怪的地步，身為

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