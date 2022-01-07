百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕 副刊版 2022/01/07 分享： 北京將於今年舉行冬季奧運，香格里拉集團亦選擇於鍛造中國鋼鐵傳奇的勝地開設全新酒店。融合了首都鋼鐵的工業文化傳承、現代設計美學及綠色可持續理念，將為「新時代首都城市復興新地標」首鋼園創造全新住宿體驗。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕 2021/12/24 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕 Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊 2021/12/03 Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊 艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏 2021/11/19 艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 2021/11/05 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 2021/10/22 奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景 香格里拉（00069） 酒店 北京 可持續發展 人民幣