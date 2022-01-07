  • 18°C
香港時間 : 2022107日 (五) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕

副刊版 2022/01/07

分享：

北京將於今年舉行冬季奧運，香格里拉集團亦選擇於鍛造中國鋼鐵傳奇的勝地開設全新酒店。融合了首都鋼鐵的工業文化傳承、現代設計美學及綠色可持續理念，將為「新時代首都城市復興新地標」首鋼園創造全新住宿體驗。

...

欄名 : Travel

最新專欄文章 更多

城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕
2021/12/24
城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕
Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊
2021/12/03
Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊
艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏
2021/11/19
艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏
泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店
2021/11/05
泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店
奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景
2021/10/22
奢華私人包機VistaJet 便捷直達探索環球勝景
香格里拉（00069） 酒店 北京 可持續發展 人民幣

上一篇文章

COMME DES GARCONS 球鞋之家

下一篇文章

文華酒店推出全新水療療程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？