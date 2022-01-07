百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕

北京將於今年舉行冬季奧運，香格里拉集團亦選擇於鍛造中國鋼鐵傳奇的勝地開設全新酒店。融合了首都鋼鐵的工業文化傳承、現代設計美學及綠色可持續理念，將為「新時代首都城市復興新地標」首鋼園創造全新住宿體驗。

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