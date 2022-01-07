廠商會倡發展「港版中試」 讓創科與工業重新接軌

本屆政府推動創科發展的力度可說是史無前例，並銳意以「再工業化」來創造完整的創科生態圈。幾年下來，香港在創新科技方面雖然確實有長足進步，初創企業數目倍增，但仍擺脫不了科研「開花不結果」的觀感；另一邊廂，工業升級轉型的步伐仍然緩慢。其中一個原因就是「港研」與「港產」嚴重脫節，香港中華廠商聯合會（廠商會）因而提出在本地發展「港版中試」的建議，希望藉此補上兩者之間的缺環，同時為香港打開具發展潛力的全新領域。

政府發展創科的決心毋庸置疑，相比之下，政府對「再工業化」的資源投入卻遠低於創科。雖然行政長官在《施政報告》提到擴大創新及科技局為創新科技及工業局，令工業的價值有所凸顯，但從政策方向來看，「再工業化」的焦點始終仍側重於發展新興工業，對扶持本地傳統工業和境外港資廠商升級轉型未見足夠。

忽視傳統工業 令創科失卻應用場境

廠商會會長史立德擔心，如果傳統工業繼續只「屈居二線」，除了會導致本港錯失參與舊工業技術改造的龐大商機外，亦令創科界失去與「港研」技術最能契合的應用場景。「就是因為本地缺乏中游轉化及下游生產的能力，『港研』在完成基礎研發之後只能被迫遠走他鄉，遑論帶動本地新興產業和協助傳統工業及境外工業升級換代。」除了缺乏「產」，「官產學研」之間欠缺緊密合作，也令科研因不能夠切合實際市場需要而容易失敗。

雖然有觀點認為「香港科研，灣區應用」是香港創科發展的出路，但「港研北用」不但容易有「水土不服」的情況，對本土經濟的實質效益亦往往有限。廠商會認為，要令本港創科和再工業化聯動起來，以達至「雙輪驅動」的效果，發展「港版中試」將會是一條出路。

「中試」是指中間性試驗，香港可以聚焦發展「科研後、量產前」的環節，提供系統化的一站式中試轉化服務，當中除包括後續實驗與應用性開發、科技轉移與授權、產品原型設計與市場化調適外，亦可向前延伸至量產前期的技術調整和生產規劃，產品檢測，小規模定制生產，以至新產品的實驗性推廣、市場和品牌策劃、資金籌集等。

「港版中試」有助留住高增值環節

在港發展「中試」，不但可以將創科與工業緊密連接，更可以把上述高增值環節留港發展，有助紓緩本港生產性服務業外移而導致產業「空心化」的隱憂，即使日後大規模生產仍在境外進行，香港仍擁有在中試期間所產生的知識產權和大部份環節的主導權，而本地投資者和科技人才亦會因為更容易獲得科研成果的商業價值而作出投資或留低。

中試還可以為香港「再工業化」帶來新契機；例如通過建立小規模的「試製工廠」，可「因利乘便」打造出一些適合本地發展的策略性工業。

多管齊下 在港建轉化樞紐

推進「港版中試」可先從提升現有公營科技研發平台的功能入手。其實香港五大應用研發中心已建立起部分「中試」功能，它們可因應本港未來產業發展的需要，對其專注的科技範疇進行檢討和重新定位，甚至可將基礎研究功能轉交予院校，以便將更多資源投放於「中試」轉化。

除了公營機構，民間組織亦可以提供「中試」服務。廠商會轄下CMA檢定中心早前成立了CMA+，為科技企業提供測試、認證、供應鏈聯繫、融資、法律，以及市場營銷等服務，讓科研成果更容易「落地」。政府可透過資金支持以鼓勵商界和專業服務界提供類似的中試服務。

跨境合作亦對促進「港版中試」平台的構建相當重要。「大灣區內的港資製造業本身就是『港版中試』的服務對象，另一方面，有意進軍海外市場的內地科企亦可以利用這平台走出去。」

《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，當局大可以利用其地理和空間優勢，瞄準具潛力的科技領域和適合在港發展的工業，在區內打造「中試及產業化基地」，結合「港版中試」與「香港製造」，為「再工業化」開啟新方向。

香港中華廠商聯合會簡介

香港中華廠商聯合會（廠商會）創立於1934年，為本港最大及最具代表性的工商團體之一，會員企業近3,000家。多年來，廠商會一直以香港福祉為依歸，致力推動工商業發展。廠商會積極為業界發聲，締造優良營商環境，並密切注視市場的最新趨勢，協助業界轉型升級和把握國家發展的新機遇。廠商會的服務多元化，涵蓋品牌發展、展覽、檢測及認證和簽證等。

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