樓市仍是避難所 樓價反覆向好

繼續分享2022年我對樓市的十大忠告：

（6）樓價顛簸不定下強勢上升

樓市的上升結構即高資金、低借貸、低供應和財富效應根本沒有改變，「龍市一期」的上升階段繼續發展前進。購買力和財富效應更進一步聚積深厚。未

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