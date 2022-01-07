樓市仍是避難所 樓價反覆向好 地產版 2022/01/07 分享： 繼續分享2022年我對樓市的十大忠告： （6）樓價顛簸不定下強勢上升 樓市的上升結構即高資金、低借貸、低供應和財富效應根本沒有改變，「龍市一期」的上升階段繼續發展前進。購買力和財富效應更進一步聚積深厚。未 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 汪敦敬 祥益地產總裁 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 代理貴在堅持 2022更旺市 2022/01/06 代理貴在堅持 2022更旺市 新界北樓市 前景看俏 2022/01/05 新界北樓市 前景看俏 【元宇宙糖衣】元宇宙概念 恐5年10年也難實現 2022/01/04 【元宇宙糖衣】元宇宙概念 恐5年10年也難實現 2022年樓市 料穩中向好 2022/01/04 2022年樓市 料穩中向好 【苦盡甘來】港股強勢回歸要有2大條件 （附短中長綫建議） 2022/01/03 【苦盡甘來】港股強勢回歸要有2大條件 （附短中長綫建議） 樓價 通脹 大灣區 祥益地產 汪敦敬 板塊 香港