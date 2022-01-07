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樓市仍是避難所 樓價反覆向好

地產版 2022/01/07

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繼續分享2022年我對樓市的十大忠告：

（6）樓價顛簸不定下強勢上升

樓市的上升結構即高資金、低借貸、低供應和財富效應根本沒有改變，「龍市一期」的上升階段繼續發展前進。購買力和財富效應更進一步聚積深厚。未

...

撰文 : 汪敦敬 祥益地產總裁

欄名 : 大行觀點

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樓價 通脹 大灣區 祥益地產 汪敦敬 板塊 香港

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