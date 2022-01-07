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1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位

副刊版 2022/01/07

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1月份是香港落羽杉轉紅的季節，滑過Facebook又見不少人到流水響打卡。其實市內不少公園，落羽杉都成了人們「火熱」朝聖的焦點。無論是北區公園或嶺南之風，均有落羽杉的蹤影，並以中式亭園映襯，益顯出塵，

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欄名 : 本地遊

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