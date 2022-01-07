奧海城化身街舞場地 舉辦霹靂舞比賽選拔港隊代表

別以為霹靂舞好「80年代」，其實它已正式成為2024巴黎體壇盛事的其中一項新項目，香港亦有不少青少年練習霹靂舞及投身至霹靂舞界別中的專業崗位。奧海城於1月8日將舉行多場霹靂舞體驗班，由專業導師教授霹靂

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