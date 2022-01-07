元旦日，《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在亞博館舉行，我在現場參與，全場熱血沸騰。我很喜歡亞博館，皆因紅館的設計是向高發展，會令觀眾之間有距離感，尤其是「山頂朋友」；而灣仔會展又略嫌帶「空曠感」，相比之下，亞博館的建築設計剛剛適宜，不會太高、太闊及太散，空間寬敞得來又能凝聚，我看了那麼多年叱咤，現場沸騰氣氛是必定的，但今年在場，特別感受到觀眾有種「我哋」的凝聚力量。

我從不把《叱咤》當成一般樂壇頒獎禮去看待，因為它不像其他音樂頒獎禮——分豬肉有之、自己友玩晒有之，不合我口味；而我喜歡《叱咤》，是因其背後的靈魂和精神——支持本地創作，將廣東歌作品傳承下去。信念和堅持決定了創作和製作水準，所以，我不會把這個年度盛事看成「人做我做」的分獎頒獎show，而是一班製作廣東流行歌曲的音樂人和支持者，一起凝聚、互相打氣的一年一會。

今年尤甚，當中出現過的說話，場內感動、場外感觸，特別令我深刻的有這些話：「真正堅強嘅人，係永遠選擇善良」、「大家記住繼續做一個更好嘅人」、「2021年係艱苦一年，脆弱嘅時候照顧好自己，大家唔好放棄」、「盡管會不安，仍然有願望」、「能越過就有未來」等等。至於我最喜歡的，是填詞人黃偉文說的：「音樂同埋幽默感，無論日子過得幾艱難，都要揸實唔可以失去」，是的，音樂和幽默感在此時此地尤其重要，香港在這段疫情期間，有些東西話嚟就嚟、話無就無，未來日子，無人能知，無論是五光十色抑或五顏六色，日子都是要過的，所以，我們要好好地過。是的，強大先可以撑過去，笑笑口、哼着歌看千般幻渺，這種強和韌，比任何力量更大。

久違了的好音樂、有心人、暖心話，五小時頒獎禮完結後歸家，仍有餘溫。