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The Envoy推出全新雞尾酒系列 重現工業革命的黃金歲月

副刊版 2022/01/07

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位於中環石板街酒店的餐廳酒吧The Envoy推出最新雞尾酒系列，以18世紀歐洲及英國工業革命作主題，打造了6款雞尾酒。

款式包括Iron Madness，以帶有獨特煙熏香氣的龍舌蘭酒和Mezcal酒作

...

欄名 : 新鮮熱辣

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2022/01/06
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