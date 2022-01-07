The Envoy推出全新雞尾酒系列 重現工業革命的黃金歲月 副刊版 2022/01/07 分享： 位於中環石板街酒店的餐廳酒吧The Envoy推出最新雞尾酒系列，以18世紀歐洲及英國工業革命作主題，打造了6款雞尾酒。 款式包括Iron Madness，以帶有獨特煙熏香氣的龍舌蘭酒和Mezcal酒作 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 星巴克新春虎年系列產品 生肖杯+甜點禮盒 今日 星巴克新春虎年系列產品 生肖杯+甜點禮盒 奧海城化身街舞場地 舉辦霹靂舞比賽選拔港隊代表 今日 奧海城化身街舞場地 舉辦霹靂舞比賽選拔港隊代表 願望成真基金網上義賣平台 迪士尼公主套裝Pandora助病童 2022/01/06 願望成真基金網上義賣平台 迪士尼公主套裝Pandora助病童 FEAST全新鮮鮑花膠豐食盆菜及新年到會套餐 2022/01/05 FEAST全新鮮鮑花膠豐食盆菜及新年到會套餐 翠亨邨豐盛盆菜和節慶乳豬歡聚套餐 2022/01/05 翠亨邨豐盛盆菜和節慶乳豬歡聚套餐 產品 日本 酒店 餐廳 中環 農曆新年 蛋 咖啡 酒吧 雞尾酒