星巴克新春虎年系列產品 生肖杯+甜點禮盒 副刊版 2022/01/07 分享： 每逢農曆新年，星巴克均會推出以生肖為主題的商品，今年的新春虎年系列商品包括20多款特色杯具及喜慶飾品，其中包括兩款紅色的生肖杯，包括12oz新春虎年咖啡杯及3oz新春虎年咖啡杯，兩款不同容量的咖啡杯， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 The Envoy推出全新雞尾酒系列 重現工業革命的黃金歲月 今日 The Envoy推出全新雞尾酒系列 重現工業革命的黃金歲月 奧海城化身街舞場地 舉辦霹靂舞比賽選拔港隊代表 今日 奧海城化身街舞場地 舉辦霹靂舞比賽選拔港隊代表 願望成真基金網上義賣平台 迪士尼公主套裝Pandora助病童 2022/01/06 願望成真基金網上義賣平台 迪士尼公主套裝Pandora助病童 FEAST全新鮮鮑花膠豐食盆菜及新年到會套餐 2022/01/05 FEAST全新鮮鮑花膠豐食盆菜及新年到會套餐 翠亨邨豐盛盆菜和節慶乳豬歡聚套餐 2022/01/05 翠亨邨豐盛盆菜和節慶乳豬歡聚套餐 產品 日本 酒店 餐廳 中環 農曆新年 蛋 咖啡 酒吧 雞尾酒