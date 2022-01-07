星巴克新春虎年系列產品 生肖杯+甜點禮盒

每逢農曆新年，星巴克均會推出以生肖為主題的商品，今年的新春虎年系列商品包括20多款特色杯具及喜慶飾品，其中包括兩款紅色的生肖杯，包括12oz新春虎年咖啡杯及3oz新春虎年咖啡杯，兩款不同容量的咖啡杯，

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