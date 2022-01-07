添煩定不凡？ 創造另一套英文的人

日前提到英國人有些說Merry Christmas，有些說Happy Christmas例如英女皇，而美國人基本上用Merry Christmas。英式英語和美式英語，在拼寫上的確有差異，大家在生活中也曾搞得頭昏吧。

美式英語通常將英式英語的字母組合our中的u省去，例如最多人知道的colour變color，neighbour變neighbor，favourite變favorite等。還有很多美國人英文和英國人英文不同的例子。汽油，美國叫gasoline，英國叫petrol；的士，美國用cab，英國稱taxi；薯條，美國用fries，英國稱chips；垃圾美國叫garbage，英國叫rubbish；排隊美國用line，英國用queue；糖果在美國叫candy，在英國叫sweet；公寓，美國說apartment，英國說flat；運動鞋，美國叫sneakers，在英國叫trainers；足球美國是soccer，英國是football；地鐵美國叫subway，英國叫underground；電筒，美國叫flashlight，英國叫torch；電梯，在美國講elevator，在英國說lift；電影，美國叫movie，英國叫film；秋天美國稱fall，英國叫autumn；衣櫃，美國人叫closet，英國人叫wardrobe。

美式英語通常用z，代替英式英語裏的s，例如將recognise改成recognize，capitalisation改成capitalization。一些在英式英語中以re結尾的單詞，在美式英語裏改以er結尾，例如centre在美國寫成center，metre在美國要串成meter之類。英式英語，一些單詞要雙寫最後的輔音字母，美式英文不需要，例如traveller，美國人寫traveler，不是串漏。英式英語中單詞以gue結尾，美式英語以g結尾，如catalogue變catalog。

英美兩國語言有別，其一原因乃運用語言的民族及其語系有分別。整體來說，英式英語受拉丁語及法語影響較大，我以前也提到，1066年諾曼第公爵征服英格蘭，英國人祖先曾受法國人統治，英語受到法語前所未有的衝擊，至今英文還夾雜着許多法語。

英式英語的拼寫，更符合詞源學，即更能反映一個單詞的來源，比如英式英語裏的theatre，就來自法語theatre，而法語的theatre來自於拉丁語的theatrum。

至於美式英語，除了來自同源的英國人，亦逐漸受德語一些影響，德裔美國人在美國是僅次於英裔美國人的第二大民族，當年很多人移民美國，特朗普的祖輩便是。

然而，現今普遍為大眾接受的觀點，美式和英式英語拼寫上有分別，很大程度上更因為一個人-韋伯斯特（Noah Webster）。他就是在美國家傳戶曉，權威字典《韋氏字典》（The Merriam-Webster Dictionary）的創始人，被譽為「美國學術和教育之父」。他在1828年70歲時編纂出版里程碑式著作，花了20多年收錄7萬個條目的《美國英語詞典》（An American Dictionary of the English Language），簡稱《韋伯字典》（Webster's Dictionary），地位可說等同於英國人的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）、中國人的《康熙字典》，那麼韋先生為甚麼要搞咁多？

韋伯斯特曾是教師，參與過地方政治，據說和國父華盛頓是朋友，被傳記作者稱為「被遺忘的開國元勳」。在獨立戰爭勝利後，雖在政治上取得獨立，但在語言上還是跟隨英國，學童的教材還是英國教材。韋伯斯特認為，無論是教育抑或語言，都應源於生活，而不是已定下的教條，而美國人用英國英文，就不是源於生活。愛國熱情是他另一動機，美利堅合眾國既然從英國獨立了，就需要一本不同的字典，亦以此表明美利堅民族的獨立性，而他扛起了重任，即使被人罵和挑釁。

韋伯斯特倡導通過匹配字母與音節來簡化拼寫，建立符合發音原則的美式英語，說簡化拼寫能減少青少年學習負擔，讓其他國家的人學習變得容易云云。他在其字典中，刪去一些單詞中他認為多餘的字母，例如colour中的u，刪除不發音的字母，亦在不改變發音前提下調整一批單詞比如theatre拼成theater。他還拋出一個歷史理由，指英語一些字是法國人統治下受文化侵蝕後形成的，例如leather、weather、wealth等，12世紀前真正的撒克遜英文拼寫是lether、wether、welg。

他主張改掉所有看起來像法語的單詞，例如machine改作masheen。他原本建議省略多餘無用字母的語詞還有bread、built、friend、head等，想改成bred、bilt、frend、hed，甚至嘗試用wimmen取代women。部分語言學家認為一些改變拼寫的想法不切實際，有點像隨其所好「夾硬嚟」，部分提議受批評。《韋伯字典》有很多詞是根據韋伯斯特的想法，但他亦放棄了不少建議。

韋伯斯特 定義了美式英文

美國獨立多年，自身人口組成不同，亦有着與英國不同的社會發展，美國人的英文，與英式英語區別愈來愈大。《韋伯字典》的誕生，始於新的國家需要新字典，韋伯斯特在序言中就說：「語言是思想的表達，如果一個國家的人民不能保持思想的一致性，他們就不能保持語言的一致性。」換句話說，就是美國人要保留他們生活中的美式英語一致性，他的字典就幫到手。

字詞定義了語言，語言也有助定義一個國家的文化和社會特質。韋伯斯特或許是「被遺忘的開國元勳」，但卻基本上單槍匹馬地通過他的詞典，引導美國語言的前進方向，定義了美式英文，協助定義了他所熱愛，當時在掙扎發展中的國家--美國，於此而言，今天他的「朵」比其他開國元勳更響。American English雖然「山寨」自British English，但自己開花繁衍，獨樹一幟。