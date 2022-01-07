一年之初對香港的展望

過去3年，香港經歷了黑暴及疫情，對不少人來說，這3年的光陰實在浪費了不少。人生苦短，沒有多少個3年可以如此耗掉，惟有寄望於未來，社會可以加快復原，我們可追回失去的時間。

今年香港便有望復甦嗎？未必不能，但前景充滿難以逆料的變數，任何的展望都不能把話說得太絕。甚麼變數？有兩樣是主導性的：第一，疫情如何發展下去？第二，中美矛盾肯定不會這麼快化解，香港處於夾縫中，能否逆流而上？

Omicron變種病毒來勢洶洶，英美等與香港關係密切的疫情大國，每天新增案例比1年前高峰期還多出1倍有餘；死亡率或重病率雖遠遠不及，但已足以令全球風聲鶴唳，與病毒共存的理論少了人支持。

美經濟「反彈」 惟代價慘烈

以美國為例，每50多人便有10個人中過招，按人口比例，等同香港有120萬人以上感染過；至於死亡人數，美國已因此疫死了超過85萬人，等同香港有2萬人喪生。美國去年經濟所謂從谷底反彈，竟是付出了如此慘烈的代價！

香港的嚴防，確實為社會帶來了沉重代價，但總算沒有多少本地個案；只是香港作為世界與中國之間的橋樑，卻難免陷入困境，與內地或海外通不了關，都會嚴重打擊香港的經濟地位，而通了海外的關，又會增加與內地通關的困難。政府容許貨機的機組人員在家短時間隔離，而不是到酒店隔離21天，本是一種妥協平衡，但現在有人不遵守規則隨處亂跑，將來隔離措施被迫收緊後，物流成本必會上升，將會直接推高香港的物價。

香港疫情所造成的困局，難以完全化解，但若政府能更堅決地強制或引導更多人接種疫苗，情況當然會好得多，但現時的接種速度卻依然極慢，政府還須加一把勁，才可望達標。

從較樂觀的角度看，有人把Omicron看成是一種自然界自生的疫苗，據南非一些醫學研究顯示，染上過Omicron變種病毒的人，對Delta變種病毒有強大的免疫力，反之則不是。

Omicron病徵輕 自然界疫苗？

Omicron病徵較輕微，會否中招等於接種後的副作用？人人都患過Omicron後，便不怕Delta，這是否等於新冠會正式消亡？此說不無道理，也許某些國家的防疫政策正建基於此，但Omicron的殺傷力恐怕仍遠大於疫苗，不接種而要「以身試疫」，是拿自己身體開玩笑。

疫苗接種的強制或半強制程度，早晚都應加大，政府宜果斷行事，否則今年香港的疫情還是會因變種的不斷出現沒完沒了。

疫情吸引住世界的注意力，但我們不能忽視美國挑起的中美角力，依然會深深影響着香港的未來。

特朗普發動的貿易戰已經全面失敗，這可是有數據可依的結論。只要看看這幾年中國的貿易數字，便可知中國不論是出口量、進口量總量或貿易盈餘，除了2018或2019年有些放緩或稍為下挫，最近2年都是「復仇式」回升。以貿易盈餘為例，2021年1月至11月的總值是5,817億美元（12月的數據仍未公布，因此用1月至11月的總值），比貿易戰前2017年頭11個月的3,760億高出54.7%，平均每年增長11.5%。對中國商品的倚賴性更強，美國不是失敗是甚麼？

香港是轉口港，中國貿易活動增加，不少貨物途徑香港，對本地經濟自然有正面作用；就算是資本市場，中美交惡暫時仍無法扭轉香港有資金淨流入這一事實。金管局的網站每天都會公布「貨幣基礎」的數據，若今天的貨幣基礎比1個月前增加了100億，那麼在這1個月內，流入香港的資金便比流出多100億，是淨流入；若是負數，則是淨流出。

港迎機遇 做貨幣人才工作

從金融海嘯至今，無論是長期、中期，還是短期，資金流動的趨勢都是淨流入；總也會有些資金撤走，這十分正常，但進入的資金比離去的多。這反映在中美的交惡下，香港雖面臨不少困難，但在重要的指標上，暫仍守得住。

此種膠着的局面，也許會維持多年，港人若是足夠進取的話，有些事是要做的，否則不易把香港推上更高的台階。在金融市場上，中國正在逐步普及化央行主導的數碼貨幣，這對全球貨幣及貿易系統有深遠的影響，香港不想方設法利用這一機遇便是太浪費了；在人才戰上，美國不斷找留美中國科學家的麻煩，這對香港也是難得的機遇，政府及工商界都應考慮如何招攬這些人才到港工作。

人才儲備是一個地方經濟實力的關鍵，做好貨幣及人才方面的事宜，香港便總能在新冠疫情結束後，踏上光明的道路。

▲ 疫情所造成的困局難以完全化解，若政府能更堅決地強制或引導更多人接種疫苗，情況當然會好得多。（資料圖片）