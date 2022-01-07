擁抱科技創新 為未來做準備 行政人員版 2022/01/07 分享： 新年伊始，不少人會為自己訂下目標，尤其全球因疫情而出現「新常態」，令人們的工作及生活模式已出現重大變化，以往太平盛世時所進行的人生規劃也就不合時宜。 近來不少朋友都在慨歎轉型不易，這不由讓我想起當年跑到 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 元宇宙音樂世界冒起 冀丁財兩旺 2022/01/03 元宇宙音樂世界冒起 冀丁財兩旺 三星5G摺機 本年度Gadget之選 2021/12/31 三星5G摺機 本年度Gadget之選 Disney+藉IP優勢 冀挑戰Netflix地位 2021/12/24 Disney+藉IP優勢 冀挑戰Netflix地位 創科英雄出少年 優勝作品曝光 2021/12/20 創科英雄出少年 優勝作品曝光 締造迪士尼王國 5大關鍵策略 2021/12/17 締造迪士尼王國 5大關鍵策略 科技行業 疫情 香港 行業 職業生涯 大學教育