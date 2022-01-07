擁抱科技創新 為未來做準備

新年伊始，不少人會為自己訂下目標，尤其全球因疫情而出現「新常態」，令人們的工作及生活模式已出現重大變化，以往太平盛世時所進行的人生規劃也就不合時宜。

近來不少朋友都在慨歎轉型不易，這不由讓我想起當年跑到

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