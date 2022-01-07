美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作

【本報訊】美國勞工部公布職位空缺及勞動力調查（JOLTS）數據，顯示去年11月，全美有450萬人辭職或轉工，是該項數據20年以來最高的一個月，再創歷史新高。這項數據此前已於去年4月、8月和9月創下新高

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