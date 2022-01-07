美疫市爆辭職潮 跳槽至更高薪工作 行政人員版 2022/01/07 分享： 【本報訊】美國勞工部公布職位空缺及勞動力調查（JOLTS）數據，顯示去年11月，全美有450萬人辭職或轉工，是該項數據20年以來最高的一個月，再創歷史新高。這項數據此前已於去年4月、8月和9月創下新高 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求 2022/01/06 美星巴克配合防疫 收緊員工檢測要求 單日新病例逾百萬 美企復推在家工作 2022/01/05 單日新病例逾百萬 美企復推在家工作 污水處理工程師 全球疫下急需人才 2022/01/04 污水處理工程師 全球疫下急需人才 台積電擲「銀彈」 吸工程師跳槽 2022/01/03 台積電擲「銀彈」 吸工程師跳槽 外送平台DoorDash 要求全員參與送貨 2021/12/31 外送平台DoorDash 要求全員參與送貨 職業生涯 職場技能 職場文化 商業 社會民生 疫情 經濟 美國 疫苗 零售