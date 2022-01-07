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屈臣氏蒸餾水╳七師傅 虎年開運七色系列登場

工商版 2022/01/07

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農曆新年將至，屈臣氏蒸餾水與玄學家七仙羽師傅合力推出「七師傅與你行大運」新春企劃，即日起與屈臣氏蒸餾水推出「七色開運水」，以及一盒7款「WatsMask ╳ 七仙羽虎年特別版口罩」。

開運水由七師傅創作

...

欄名 : 商訊

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