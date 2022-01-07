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《梅艷芳》導演版分5集 Disney+ 2月2日上架

工商版 2022/01/07

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電影《梅艷芳》叫好叫座，一直有傳另有導演剪輯版本。近日串流平台Disney+宣布獨家上架該片的終極版本，並會分成5集，將於2月2日起逢星期三下午4時上綫。

對於《梅艷芳》導演版能夠於Disney+平台上

...

欄名 : 商訊

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