《梅艷芳》導演版分5集 Disney+ 2月2日上架 工商版 2022/01/07 分享： 電影《梅艷芳》叫好叫座，一直有傳另有導演剪輯版本。近日串流平台Disney+宣布獨家上架該片的終極版本，並會分成5集，將於2月2日起逢星期三下午4時上綫。 對於《梅艷芳》導演版能夠於Disney+平台上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 屈臣氏蒸餾水╳七師傅 虎年開運七色系列登場 今日 屈臣氏蒸餾水╳七師傅 虎年開運七色系列登場 翠華「快翠送」 外賣網擴客路 2022/01/06 翠華「快翠送」 外賣網擴客路 港停進口 越南丹麥禽類產品 2022/01/06 港停進口 越南丹麥禽類產品 卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易 2021/12/31 卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易 HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城 2021/12/31 HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城 商業 電影 串流 梅艷芳 張國榮 Disney