智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙 行政人員版 2022/01/07 分享： 美國門鎖商Schlage推出最新智能門鎖Encode Plus，它不但在門鎖外設有鍵盤讓用戶以密碼開鎖，更是首批支援蘋果（Apple）家居鑰匙平台的智能門鎖之一。 Encode Plus將於今年春季尾推 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利 今日 Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利 家用染髮器 上色均勻無損髮質 2022/01/06 家用染髮器 上色均勻無損髮質 Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR 2022/01/06 Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR 日企貓狗機械人 CES 2022現身 2022/01/05 日企貓狗機械人 CES 2022現身 智能狗項圈 GPS定位+監測健康 2022/01/05 智能狗項圈 GPS定位+監測健康 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 社會民生 商業 Apple iPhone Android iOS