  • 18°C
香港時間 : 2022107日 (五) 02:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙

行政人員版 2022/01/07

分享：

美國門鎖商Schlage推出最新智能門鎖Encode Plus，它不但在門鎖外設有鍵盤讓用戶以密碼開鎖，更是首批支援蘋果（Apple）家居鑰匙平台的智能門鎖之一。

Encode Plus將於今年春季尾推

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利
今日
Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利
家用染髮器 上色均勻無損髮質
2022/01/06
家用染髮器 上色均勻無損髮質
Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR
2022/01/06
Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR
日企貓狗機械人 CES 2022現身
2022/01/05
日企貓狗機械人 CES 2022現身
智能狗項圈 GPS定位+監測健康
2022/01/05
智能狗項圈 GPS定位+監測健康
科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 社會民生 商業 Apple iPhone Android iOS

上一篇文章

雷蛇Zephyr Pro口罩 設兩喇叭放大聲音

下一篇文章

Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？