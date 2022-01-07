智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙

美國門鎖商Schlage推出最新智能門鎖Encode Plus，它不但在門鎖外設有鍵盤讓用戶以密碼開鎖，更是首批支援蘋果（Apple）家居鑰匙平台的智能門鎖之一。

Encode Plus將於今年春季尾推

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