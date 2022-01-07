Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利 行政人員版 2022/01/07 分享： 在家運動需求增加，運動品牌之間的競爭更為激烈，最近更因專利問題出現糾紛。日前，加拿大運動服裝品牌Lululemon推出家居智能健身鏡，另一運動服裝品牌Nike隨即對其提出起訴，指控Lululemon侵 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙 今日 智能門鎖Encode Plus 支援蘋果家居鑰匙 家用染髮器 上色均勻無損髮質 2022/01/06 家用染髮器 上色均勻無損髮質 Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR 2022/01/06 Sony新頭戴裝置 PS VR2支援4K HDR 日企貓狗機械人 CES 2022現身 2022/01/05 日企貓狗機械人 CES 2022現身 智能狗項圈 GPS定位+監測健康 2022/01/05 智能狗項圈 GPS定位+監測健康 商業 科技軟件 科技硬件 健身 專利 品牌 運動 Nike lululemon（美：LULU）