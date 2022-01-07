Lululemon推健身鏡 遭Nike指控侵專利

在家運動需求增加，運動品牌之間的競爭更為激烈，最近更因專利問題出現糾紛。日前，加拿大運動服裝品牌Lululemon推出家居智能健身鏡，另一運動服裝品牌Nike隨即對其提出起訴，指控Lululemon侵

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